Тюмень, 8 января, 2022, 16:21 — ИА Регнум. В Тюмени на одной из баз отдыха ребёнка и женщину ударило током. Об этом пишут местные СМИ.

Electric-tolk.ru Ток

Инцидент произошёл ещё 6 января. По данным областного депздрава, ребёнка доставили в больницу. А женщина отказалась ехать с медиками. В больнице ребёнку оказали помощь и отправили лечиться амбулаторно.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на другой базе отдыха в Тюменской области семилетнему мальчику повредило пальцы на руке.