Кабул, , 16:19 — REGNUM Международный комитет спасения предупреждает о возможном закрытии 90% клиник в Афганистане, пишет «8 Собх».

В новом отчете комитета, опубликованном в пятницу, 7 января, говорится, что 90 процентов медицинских учреждений находятся под угрозой закрытия из-за кризиса в системе здравоохранения Афганистана.

Агентство заявило, что предыдущее правительство сильно зависело от иностранной помощи для выплаты заработной платы служащим, но теперь, с приходом к власти талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и блокированием этой помощи, возникло много проблем.

По данным комитета, замораживание активов Центрального банка Афганистана странами-донорами привело к серьезному финансовому кризису в Афганистане.

Комитет отмечает, что граждане Афганистана все чаще не в состоянии удовлетворить свои основные потребности, а экономика Афганистана и общественные службы находятся под угрозой краха.

Международный комитет спасения добавил, что предыдущее правительство обеспечивало из внешних источников примерно 75 процентов своих государственных расходов. В частности, около 30 миллионов афганцев зависели от медицинских услуг в рамках программы, управляемой Всемирным банком.

В настоящее время ожидается, что более 90 процентов клиник страны закроются, что лишит миллионы людей элементарной медицинской помощи.

Кроме того, народу Афганистана угрожает четвертая волна коронавируса, а также болезней из-за недоедания.

Комитет также предупредил, что в 2022 году отсутствие продовольственной безопасности, вероятно, усугубится, поскольку Афганистан сталкивается с нехваткой продовольствия, ростом цен на него и постоянной засухой.

С другой стороны, голод может привести к еще большему росту числа внутренне перемещенных лиц, поскольку исследование, проведенное в нескольких провинциях в 2021 году, выявило, что нехватка продовольствия является основной причиной внутренней миграции.

Вместе с тем комитет отмечает, что на афганских женщин и девочек надвигается скрытый кризис, и что в целом ряде общин страны как никогда ранее высок риск гендерного насилия, детских браков, эксплуатации и жестокого обращения.

Комитет также заявил, что гуманитарные организации, действующие в Афганистане, не застрахованы от экономического кризиса и что им необходимо платить персоналу и поставщикам продовольствия и предметов первой необходимости.

По данным Организации Объединенных Наций, к середине 2022 года Афганистан столкнется с повальной бедностью.