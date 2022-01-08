Москва, 8 января, 2022, 16:15 — ИА Регнум. В воздушных гаванях Москвы отменено и задержано более 60 авиарейсов. Об этом 8 января свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписание».

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Так, по состоянию на 16:11 мск в аэропорту «Домодедово» задержано 22 рейса, еще три отменено; в аэропорту «Внуково» задержано 16 авиарейсов, еще один отменен; в аэропорту «Шереметьево» задержано 12 рейсов, еще семь отменен.

Причины задержки и отмены авиарейсов в аэропортах не сообщаются.

Как передавало ИА REGNUM, ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что снегопад, обрушившийся 5 января на Москву, принес 15% месячной нормы осадков, снежный покров вырос до 29 см.