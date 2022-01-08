Оберхоф, Германия, 8 января, 2022, 16:11 — ИА Регнум. Российская сборная в составе Максима Цветкова, Александра Поварницына, Ирины Казакевич и Валерии Васнецовой финишировала на пятом месте в смешанной эстафете на этапе Кубка мира по биатлону в немецком Оберхофе.

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Первое место заняла команда Норвегии (Йоханнес и Тарьей Бё, Ингрид Тандревольд и Марте Рёйселанн).

Вторыми финишировали белорусская сборная (Никита Лобастов, Антон Смольский, Динара Алимбекова и Анна Сола). Третьими стала Франция (Антонен Гигонна, Симон Дестьё, Анаис Бескон и Жюлия Симон).

Как сообщало ИА REGNUM, с 7 по 9 января в Оберхофе проходит этап Кубка мира по биатлону.

Ранее тест российского биатлониста Эдуарда Латыпова на коронавирус показал положительный результат. Латыпов занимает пятое, самое высокое среди биатлонистов из России, место (336 очков) в общем зачете мирового первенства нынешнего сезона.