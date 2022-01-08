Нур-Султан, 8 января 2022, 16:11 — REGNUM В городах Казахстана возобновляется работа сетей АЗС, поставки стабилизированы, НПЗ — в штатном режиме. Об этом 8 января передает министерство энергетики республики.
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Массовые протесты в стране начались в 2 января после двукратного роста цен на сжиженный газ.
Власти страны ввели чрезвычайное положение — до 19 января ‑ и начали контртеррористическую операцию.
Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы. 7 января Токаев заявил, что террористы продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие.