Будапешт, 8 января, 2022, 16:08 — ИА Регнум. Группа биологов из Будапештского университета провела исследование, подтвердившее способность собак к распознаванию разных языков человеческой речи. Об этом сообщает портал Phys.org, статья с подробным описанием исследования опубликована в научном журнале NeuroImage.

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Одна из авторов работы — Лаура Куайя — рассказала, что идея этого исследования пришла к ней после переезда из Мексики в Венгрию. Она приехала в новую страну вместе со своей собакой.

Как специалисту по этологии (наука о поведении животных) Куайе стало интересно, заметила ли собака, что на новом месте люди общаются на другом языке. Учёным пока достоверно неизвестно, могут ли собаки отличать осмысленную речь от произвольного набора звуков.

Для проведения исследования биологи отобрали 18 собак. Владельцы 16 собак из этой группы разговаривали на венгерском языке, хозяева двух оставшихся собак — на испанском. В ходе эксперимента на собак надевали наушники, в которых воспроизводилась аудиозапись повести «Маленький принц» французского писателя Антуана де Сент-Экзюпери. Текст был начитан незнакомыми для собак женщинами на венгерском и испанском языках.

При прослушивании проводилось МРТ-сканирование, которое позволяло отследить активность разных зон мозга собак. Учёные зафиксировали различную активность при прослушивании собаками записи на знакомом и незнакомом языке. Также собакам дали прослушать аудиодорожки, полученные при разделе записей аудиокниги на мелкие части. При прослушивании собранных в случайном порядке мелких частей аудиозаписи в отвечающих за распознавание речи участках мозга собак не проявлялось аналогичной активности.

«Это исследование впервые показало, что мозг животного может различать два разных языка», — подытожили авторы исследования.