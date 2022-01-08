Москва, , 16:05 — REGNUM В Госдуме ожидают конструктива и разговора по существу от Вашингтона на предстоящих переговорах с США и НАТО, передает корреспондент ИА REGNUM 8 января.

Леонид Слуцкий Duma.gov.ru

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«Западные СМИ упорно продолжают исследовать карты с карандашом и придумывать сценарии о «вторжении России на Украину». Некие… чиновники опасаются, что «военная операция может начаться уже в этом месяце». Интересно, на что и на кого рассчитана публикация подобной чуши, когда Россия уже устала говорить об отсутствии каких-либо «планов» вторжения на Украину?» — отметил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).

Таким образом, очевидно, создаётся «нужный» информационный фон, чтобы Запад имел возможность снова «нападать и обвинять» Москву по надуманным поводам, рассуждает парламентарий.

«Особенно если помножить все это на недавние пассажи Госсекретаря США Энтони Блинкена о мифической агрессии РФ и готовности Соединённых Штатов дать на это решительный ответ», — добавил депутат.

По сути, отмечает Слуцкий в телеграм-канале, именно об этом уже предупреждал президент РФ Владимир Путин, когда говорил о возможных попытках «замотать» российские предложения по глобальной безопасности.

«Но мы все же ожидаем конструктива и разговора по существу от Вашингтона на предстоящих переговорах с США и НАТО, а не пересказа домыслов о российском вторжении», — отметил парламентарий.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, издание The New York Times составило и опубликовало карту, на которой показало, по ее данным, расположение российских войск вдоль границы с Украиной. Эти войска, пишет газета, «угрожают» эскалацией конфликта с соседним государством и потенциально «могут открыть новый фронт». По информации СМИ, они «окружают» Украину с трех сторон.

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