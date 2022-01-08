Кабул, , 16:04 — REGNUM Amnesty International вновь призвала к солидарности с женщинами Афганистана.

7 января организация разместила в «Твиттере» видео протестов женщин, в котором говорится, что афганские женщины, находящиеся под властью талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), продолжают выступать в защиту своих основных прав.

В рамках онлайн-кампании Amnesty International призвала поддержать афганских женщин в знак солидарности с ними.

Несколько женщин в Кабуле провели акцию протеста в доме. Одна из них отправила следующее сообщение: «Мир, глядя на волну протестов и реакцию афганских женщин на политику талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), должен прийти к выводу, что женщина Афганистана сегодня — это уже не прежняя женщина, которая терпит угнетение».

Надев мужскую одежду, они подчеркнули, что если талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не обратят внимание на их права и не снимут ограничения, они будут носить мужскую одежду.

Эти женщины скандировали лозунги: «Я — женщина, я — человек, свобода — мое право. Я ненавижу чадру». Они требовали снятия ограничений, наложенных талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Они также сделали заявление, требующее подтверждения их права на образование, профессиональную подготовку, работу и политические права.

В некоторых случаях талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не позволяли женщинам устраивать марши протеста. Но они заявляют, что продолжают добиваться права на работу и образование для женщин и девочек.

После того, как талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) взяли под свой контроль Афганистан, женщины постоянно выступают с требованиями соблюдения своих прав. Но, несмотря на обещания правительства, возглавляемого талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ), ограничения для женщин были ужесточены.