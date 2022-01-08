Москва, , 15:53 — REGNUM 8 января на 68-м году жизни скончался советский тяжелоатлет и чемпион Олимпийских игр — 1980 Виктор Мазин, сообщается на сайте Федерации тяжелой атлетики РФ.

Он побеждал в розыгрыше Кубка СССР 1978 г., занимал II место на VII летней Спартакиаде народов СССР, становился чемпионом страны в 1980 г.

На Олимпийских играх в Москве завоевал «золото» в весовой категории до 60 кг. Установил олимпийский рекорд в рывке (130 кг), а также новый олимпийский рекорд для штангистов полулегкого веса (290 кг).