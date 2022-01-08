Манчестер, Великобритания, , 15:51 — REGNUM Французский нападающий футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяль может покинуть свою команду в скором времени. Об этом 8 января сообщает The Times.

Антони Марсьяль Fuguito

По данным издания, 26-летнего футболиста намерен арендовать клуб «Ньюкасл». При этом сам игрок хочет покинуть «МЮ», так как недоволен количеством игрового времени, которое он получает в своей нынешней команде.

Отметим, Антони Марсьяль перешел в состав манчестерской команды из «Монако» в 2015 году за €60 млн. В нынешнем сезоне он сыграл в составе своего клуба в десяти матчах и отличился в них одним забитым голом.