Москва, 8 января 2022, 15:36 — REGNUM Чемпион летних Олимпийских игр в Москве 1980 года в весовой категории до 60 кг штангист Виктор Мазин скончался на 68-м году жизни. Об этом 8 января сообщает пресс-служба Федерации тяжелой атлетики России.
«8 января ушел из жизни советский тяжелоатлет, олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта СССР Виктор Иванович Мазин. Тяжелая утрата легла на плечи всех, кто знал и любил Виктора Ивановича», — говорится в сообщении.
Также Федерация тяжелой атлетики РФ выразила свои соболезнования родным и друзьям покойного. При этом причины смерти известного в прошлом спортсмена не уточняются.
Отметим, Виктор Мазин родился 18 июня 1954 в селе Черновские Копи Читинской области и по окончании профтехучилища работал на шахте. В 1980 году он стал победителем летних Олимпийских игр в Москве и чемпионата мира, проходившем в рамках Игр, в весовой категории до 60 кг, установив при этом олимпийский рекорд в рывке (130 кг) и новый олимпийский рекорд для штангистов полулегкого веса (290 кг).