Вашингтон, , 15:32 — REGNUM Лучшей видеоигрой 2021 года по версии пользователей портала Metacritic стала компьютерная игра Deathloop в жанре action-adventure. Результаты опроса пользователей Metacritic опубликованы на сайте проекта.

Deathloop Скриншот с YouTube

Портал Metacritic является сайтом, агрегирующим отзывы критиков и простых пользователей. На портале собираются отзывы на фильмы, телесериалы, музыкальные альбомы и видеоигры.

Среди вышедших в 2021 году компьютерных видеоигр самые высокие пользовательские оценки получил проект Deathloop Arkane Studios и изданная Bethesda Softworks. Второе место с минимальным отставанием занял шутер от первого лица Halo Infinite для приставок персональных компьютеров и консолей Xbox One и Xbox Series X/S.

Третью строчку заняла игра для консоли Nintendo Switch Metroid Dread. Замкнули пятёрку лучших видеоигр года гоночный симулятор Forza Horizon 5 и многопользовательская игра It Takes Two. В десятку проектов с самыми высокими пользовательскими оценками также вошли видеоигры Final Fantasy XIV: Endwalker, Resident Evil Village, Psychonauts 2, Ratchet & Clank: Rift Apart и Returnal.

