Курган, , 15:27 — REGNUM Глава СКР Александр Бастрыкин поручил руководству курганского управления ведомства доложить о ходе расследования уголовного дела по факту нападения на полицейских. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Следственный комитет

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Ход расследования поставлен в центральном аппарате СК на контроль.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 8 января местный 44-летний житель из расстрелял двоих полицейских. Один из них погиб. При попытке задержания нападавший был убит.

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