Курган, 8 января, 2022, 15:27 — ИА Регнум. Глава СКР Александр Бастрыкин поручил руководству курганского управления ведомства доложить о ходе расследования уголовного дела по факту нападения на полицейских. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Скриншот страницы sledcom.ru Следственный комитет

Ход расследования поставлен в центральном аппарате СК на контроль.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 8 января местный 44-летний житель из расстрелял двоих полицейских. Один из них погиб. При попытке задержания нападавший был убит.