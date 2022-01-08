Берлин, 8 января, 2022, 15:25 — ИА Регнум. Бессимптомное течение COVID-19 имеет свои последствия, считает группа ученых из Германии. Об этом пишет European Heart Journal.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Как выяснили ученые, даже легкое течение заболевания может стать причиной поражения различных органов: может увеличиться сопротивление дыхательных путей, снизиться функция почек, начаться проблемы с сердцем, возрасти риск развития тромбоза вен.

По данным университета Джона Хопкинса, число выявленных случаев заражения коронавирусом с начала пандемии превысило 300 млн человек.