Екатеринбург, 8 января, 2022, 15:10 — ИА Регнум. В Свердловской области 7 января выявили 380 заразившихся коронавирусом. Из них 181 в Екатеринбурге, сообщает оперштаб.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коронавирус

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Всего в регионе обнаружили уже 202 013 заразившихся. Исцелились 175 587 пациентов.

От COVID-19 скончались ещё 20 человек. С начала пандемии их стало уже 9590.