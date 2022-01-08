Киев, 8 января, 2022, 15:10 — ИА Регнум. Порядка 600 тыс. вакцины от COVID-19 будет утилизировано на Украине. Об этом 8 января сообщает пресс-служба украинского минздрава.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Вакцина

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире. Как «Омикрон» меняет лицо пандемии — все новости»

Уточняется, что указанное количество доз вакцин от нового заболевания утилизируется из-за того, что они по разным причинам стали непригодны.

Также отмечается, что в минувшем году Украина получила 3,6 млн доз вакцин от COVID-19 на безвозмездной основе в качестве гуманитарной помощи и еще свыше 7,4 млн доз в рамках глобального механизма COVAX.

Отметим, ранее стало известно, что на Украине за сутки выявили 3195 новых случаев заражения коронавирусом, в результате чего их общее число достигло 3 699 663.