Париж, , 15:06 — REGNUM Национальная комиссия по информатике и свободам (CNIL) Франции наложила многомиллионные штрафы на американские компании Google и Meta (ранее Facebook) за нарушения при сборе данных пользователей сервисов этих интернет-гигантов. Об этом сообщает агентство Reuters.

Google Marcin Wichary

Социальная сеть Facebook компании Meta должна выплатить штраф в размере €60 млн. Принадлежащая холдингу Alphabet компания Google оштрафована на €150 млн.

Французский регулятор посчитал, что американские интернет-гиганты нарушают правила по сбору и обработке данных при использовании файлов cookie. Так называют небольшие фрагменты данных, которые отправляются веб-сервисом и хранятся на компьютере пользователя.

Файлы cookie используются для аутентификации пользователя и сохранения настроек на различных сервисов. Также эти файлы используются компаниями для сбора статистических данных. Позже эти данные позволяют показывать целевую рекламу.

Глава CNIL Карин Кифер рассказала, что для подтверждения разрешения на передачу файлов cookie пользователям достаточно одного нажатия клавиши. Она добавила, что процесс отзыва разрешения должен быть столь же простым.

Комиссия установила, что интернет-сайты facebook.com, google.fr и youtube.com не позволяют пользователям легко отказаться от файлов coockie. Google и Facebook должны выплатить штрафы в течение трёх месяцев.

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