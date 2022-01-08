8 января 2022 | Время чтения 3 мин

В украинских социальных сетях обсудили карту с вероятным расположением российских войск у границы с Украиной, которую опубликовала газета The New York Times.

Оксана Переможенко, , 18:59 — REGNUM Газета The New York Times опубликовала карту с вероятным расположением российских войск у границы с Украиной. Об этом 8 января сообщает ИА Красная Весна.

Русские идут Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По информации издания, десять групп войск РФ якобы «окружают» Украину с трех сторон и могут участвовать во вторжении на территорию Украины.

Издание уточняет, что карта ими составлена по данным, которые были получены от украинских и западных чиновников, независимых военных аналитиков и из спутниковых снимков. По информации, полученной от украинских и западных чиновников, 100 тысяч российских военных якобы сосредоточены у украинской границы. Но, как утверждают спецслужбы США, в России якобы разработана военная операция с участием 175 тысяч военных.

Новость обсудили на украинских телеграм-каналах «headlines Украина» и Klymenko Time. Многие отнеслись к сообщению журналистов с недоверием.

«Интересно, а у Украины у границ Польши войск нет?» — задался вопросом Андрей.

«А как там предыдущие карты о вторжении в декабре? Уже вторглись?» — смеется Anton.

«Пусть это публикуют вместе с картой своих баз по всему миру», — добавил один из комментирующих.

«Не знают, что еще придумать. С такой ситуацией у границ президенты не ездят на лыжные курорты (речь о Зеленском, который отдыхал на лыжном курорте в Буковеле — О. П.)…» — отметил AF.

Президент Украины Владимир Зеленский President.gov.ua

«Уже даже не смешно. Эту карту надо разместить на надгробном камне журналистики…» — пишет ГК.

«Граждане Украины! Приносим свои извинения! Вторжение откладывается в связи с событиями в Казахстане. Как только ситуация в Казахстане стабилизируется, мы продолжим регулярные вторжения. Ещё раз приносим свои извинения», — пошутил Fet Frumos.

«А базы НАТО отметить забыли. Я думаю, намного гуще будет», — добавила Ира.

«NYT продолжает проживать в каменном веке. Достаточно остановить поставки энергоресурсов и весь транзит. Вопрос закроется сам собой. А жить тогда на что, если Путин не нападает каждый день? Жрать-то нужно!» — написал FREEDOM.

«И нагнетают, и нагнетают. Наши молчат, а США нагнетают. Им из-за океана, наверное, виднее», — отреагировала Светлана П.

«Я не понял, так ведь на католическое Рождество нападение было…» — иронизирует Герман.

«На католическое Рождество не вторглись, на православное — нет. Ждём теперь китайский Новый год», — отметил Глеб.

«Ну что ж такое, ну ведь так зовут Россию, ну наконец-то придите на Украину… Злая Россия не хочет приходить…» — смеется Марина С.

«Ещё старый Новый год и Крещение. Пойдет Зеленский в прорубь окунаться, а оттуда боевые дельфины как выпрыгнут… У зелёного (Зеленского — О. П.) инфаркт, в Киеве паника, [глава офиса президента Украины Андрей] Ермак жрёт галстук, а Путин тут как тут», — шутит Ольга.

Президент России Владимир Путин Kremlin.ru

«Это уже к следующему Рождеству или на старый Новый год план вторжения?» — не без иронии поинтересовался Павел.

«Если они эту тему будут еще несколько месяцев разгонять, то численность войск возле границы превысит миллиард военных», — пошутил Pav Br.

«Россия перемещает войска! Негодяи хотят напасть! А разве раньше так не перемещали?» — с сарказмом поинтересовался один из комментирующих.

«Видим над Украиной только военные самолёты США и Англии… Может, это они на нас напали», — задумалась Alisa Fox.

«Тут сто тыщ войск опять телепортировались к границе. А главком (речь о верховном главнокомандующем Владимире Зеленском — О. П.) на лыжах катается. Непорядок!» — пишет Лизанька.

«Шо, опять? Наша песня хороша, начинай сначала», — смеется Андрей.

«Как можно верить американским СМИ, если они тупо в написании городов делают ошибки. С географией вообще беда. Помню карту, где Улан-Батор был, по-моему, на месте Харькова», — написал Alexander S.

«Пусть покажут наши войска у границ РФ. Чисто для сравнения», — подытожил «А».