Москва, 8 января, 2022, 15:01 — ИА Регнум. Ситуация в Казахстане стала следствием развала СССР. Как передает корреспондент ИА REGNUM 8 января, об этом говорится в распространенном заявлении президиума ЦК КПРФ за подписью Геннадия Зюганова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Геннадий Зюганов

«Совершенно ясно, что ситуация в Казахстане стала прямым следствием трагедии, которая произошла со всеми нами тридцать лет назад. Разрушение СССР, отказ от социалистической системы и Советской власти заложили под новые «независимые и демократические» государства многочисленные мины», — отмечается в заявлении.

Тот первобытный капитализм, в который были ввергнуты постсоветские республики, неизбежно обрёк трудящихся на обнищание и бесправие, породил вопиющее неравенство, говорится в документе. Одновременно наши народы оказались крайне уязвимы перед лицом внешних угроз.

«Важнейший вывод из казахстанских событий заключается в том, что попытки национальной буржуазии встроить свои народы в мир глобального капитализма делают их марионетками мировой олигархии. Коренные интересы народов России, Казахстана и всех других государств состоят в том, чтобы отказаться от этой губительной политики», — говорится в заявлении.

Не зарубежный или «доморощенный» капитал, а трудящиеся массы должны стать хозяевами своих стран, уверены коммунисты.