Москва, , 14:39 — REGNUM Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму народной артистке РСФС Марине Неёловой в день её 75-летия 8 января. Текст телеграммы опубликован на сайте президента России.

Марина Неёлова Цитата из к/ф «Осенний марафон». Реж. Георгий Данелия. 1979. СССР

«На сцене знаменитого «Современника», других ведущих театров страны, в кинематографе Ваша проникновенная игра захватывает зрителей, заставляет их сопереживать, испытывать самые глубокие чувства», — отметил Путин.

Президент также назвал артистку человеком «необыкновенного обаяния и таланта». Путин завершил телеграмму пожеланиями доброго здоровья.

Поздравительную телеграмму актрисе направил и председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Он отметил, что актрисе удаётся неизменно оставаться убедительной в самых разных ролях.

«Образы, созданные вами в кинематографе и на театральной сцене, — это всегда актерское чудо, полет фантазии и вдохновения, душевная щедрость», — подчеркнул председатель правительства.

Марина Неёлова родилась 8 января 1947 года. В 1969 году она окончила актёрский факультет Ленинградского государственного института театра, музыки и кинематографии.

Неёлова работала на киностудии «Ленфильм», с 1974 года связала свою жизнь с московским театром «Современник». Наиболее известными работами актрисы в кино стали роли в фильмах «Осенний марафон», «Монолог», «Дорогая Елена Сергеевна» и «Фантазии Фарятьева».