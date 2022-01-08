Тверь, , 14:37 — REGNUM Сервис «Яндекс. Такси» не смог обжаловать в арбитражном суде решения об административном наказании, вынесенные ранее по жалобам жителя Твери.

Яндекс Такси Дарья Драй © ИА REGNUM

Истец в общей сложности с апреля 2021 года направил почти 100 жалоб на работу сервиса «Яндекс.Такси» в Твери — он полагает, что агрегатором пользует много нелегальных водителей, что создаёт угрозу безопасности пассажиров и других участников движения, сообщает «Тверское информационное агентство».

На данный момент вынесены решения по 14 жалобам. «Яндекс.Такси» признано виновным в нарушении статьи 14.7 КоАП РФ (обман потребителей), общая сумма штрафов составила 1,4 млн рублей.

«Яндекс.Такси» обжаловал решения тверского Роспотребнадзора в арбитражном суде Москвы. Согласно данным картотеки арбитражных дел, на данный момент подано четыре заявления, одно заявление, согласно опубликованным документам, судом отклонено. По данным ТИА, суд отклонил уже два ходатайства.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2021 года иск к ООО «Яндекс» (Москва) в Московский районный суд Твери был подан районным прокурором. Речь идёт «о признании информации, размещенной в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, запрещенной к распространению на территории РФ».