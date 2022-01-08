Москва, , 14:27 — REGNUM Посольство РФ направило в полицию запрос, чтобы прояснить сообщения о задержании гражданина РФ в Казахстане. Об этом 8 января сообщили в дипведомстве.

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В связи с прошедшей в СМИ информацией о предполагаемом задержании гражданина РФ консульским отделом посольства РФ направлен официальный запрос в департамент полиции Костанайской области, отмечается в сообщении, передает РИА Новости.

2 января в Казахстане начались массовые акции протеста. Затем они переросли в массовые беспорядки.

Власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января, а также начали контртеррористическую операцию.