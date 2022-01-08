Тараз, Казахстан, 8 января, 2022, 14:27 — ИА Регнум. Завод по производству вакцин в населенном пункте Отар в Жамбылской области Казахстана взяли военные. Об этом 8 января сообщает пресс-служба областного акимата (регионального органа исполнительной власти — ред.) в телеграмм-канале CORONAVIRUS2020.KZ.

Василий Иванов ИА REGNUM Военные силы Казахстана

«Под защитой военнослужащих находится завод по производству вакцин в Отаре, как стратегически важный объект», — говорится в сообщении.

Также указывается, что в настоящее время в городе Тараз восстанавливают пострадавшие в ходе беспорядков объекты.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что один ребенок погиб, подросток пострадал в результате беспорядков в Алма-Ате (Казахстан).