Нур-Султан, 8 января 2022, 14:23 — REGNUM Самат Абиш — племянник экс-президента Казахстана — продолжает занимать должность первого замглавы Комитета национальной безопасности (КНБ) республики. Об этом 8 января сообщили в пресс-службе КНБ.

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«Первым заместителем так и работает», — отметили в ведомстве, передает «Интерфакс».

Ранее в СМИ появились данные о задержании Абиша, но позже эта информация не подтвердилась.

Племянник Назарбаева занимает должность первого заместителя председателя КНБ с 2015 г.