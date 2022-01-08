Париж, , 14:17 — REGNUM Французская компания Arianespace, предоставляющая услуги по организации космических запусков, планирует провести до 17 стартов в 2022 году, заявил исполнительный директор Arianespace Стефан Исраэль на брифинге. Об этом сообщает портал SpaceNews.

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В 2021 году Arianespace организовала 15 космических запусков, что стало рекордным показателем для компании с 2000 года. Старты проводились с использованием российских ракет-носителей «Союз» и носителей Европейского космического агентства «Ариан-5» и «Вега».

Наступающий год может стать ещё более загруженным. В 2022 году Arianespace планирует организовать девять запусков ракет-носителей «Союз» и четыре старта ракет «Ариан-5». Также на ближайший год запланирован запуск модернизированной ракеты «Вега» и первый пуск новой ракеты Европейского космического агентства «Ариан-6».

Arianespace является организатором запусков спутников британской компании OneWeb. Старты проводятся российскими носителями по контракту с Главкосмосом (внешнеэкономическое подразделение Роскосмоса). Российские специалисты проводят коммерческие запуски ракет серии «Союз» для OneWeb с космодромов «Байконур», «Восточный» и «Куру» во Французской Гвиане.

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