Нур-Султан, , 14:11 — REGNUM Один ребенок погиб, подросток пострадал в результате беспорядков в Алма-Ате (Казахстан). Об этом 8 января сообщила уполномоченная по правам ребенка Аружан Саин.

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5 января от огнестрельного ранения погиб 11-летний ребенок. 7 января боевики расстреляли автомобиль, в котором находился 15-летний подросток. Его доставили в одну из детских больниц с огнестрельными ранениями.

Массовые протесты в Казахстане начались 2 января.

Власти ввели чрезвычайное положение до 19 января и начали контртеррористическую операцию.