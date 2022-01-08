Вашингтон, 8 января, 2022, 14:06 — ИА Регнум. Негативных последствий для стран Запада от введения санкций в отношении России опасаются власти США. Об этом 7 января сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

Уточняется, что, согласно результатам, как минимум двух проведенных администрацией США анализов, введенные против компании «Газпром» или российского Центробанка санкции могут стать причиной нанесения ущерба мировой экономике.

Также отмечается, что последствием введения указанных ограничений может стать повышение цен на газ, а также нарушение российско-европейских торговых и инвестиционных связей.

При этом указывается, что американские власти не исключают того, что негативные последствия санкций Вашингтона против России могут стать причиной ущерба экономике США и их союзников.

Кроме того, источники заявили телеканалу, что также последствия санкций против России «могут бумерангом вернуться в США в год выборов».

Как сообщало ИА REGNUM, 5 января директор центра финансовой политики департамента общественных финансов финансового университета при правительстве РФ Вадим Понкратов заявил, что в 2022 году есть риск усиления санкционного давления на Россию.