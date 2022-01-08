Аделаида, Австралия, , 13:54 — REGNUM Российский теннисист Карен Хачанов обыграл представителя Хорватии Марина Чилича в матче полуфинала турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), который проходит в Аделаиде. Об этом 8 января сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Карен Хачанов Www.daviscup.com

Российский спортсмен переиграл хорвата в двух сетах со счетом со счетом 7:6 (7:3), 6:3.

Соперники провели на корте 1 час 54 минуты. За это время Хачанов, который занимает 29-е место в рейтинге ATP, шесть раз подал навылет, дважды ошибся при подаче и смог реализовать один из двух брейк-пойнтов. Его оппонент за это же время подал навылет восемь раз, допустил три двойные ошибки и не реализовал ни одного брейк-пойнта.

Отметим, соперником Хачанова в финале турнира в Аделаиде станет победитель матча между французом Гаэлем Монфисом и представителем Австралии Танаси Коккинакисом.