Вашингтон, 8 января, 2022, 13:50 — ИА Регнум. Стриминговый сервис компании Amazon Prime Video решил не продлевать сериал «Я знаю, что вы сделали прошлым летом» на второй сезон. Об этом сообщает портал Deadline.

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Сериал в жанре хоррор стал переосмыслением романа Лоис Дункан «Я знаю, что вы сделали прошлым летом» и одноимённой киноэкранизации 1997 года. В главных ролях снялись Мэдисон Исман, Брианна Тью, Иезекииль Гудман и Эшли Мур.

Среди исполнительных продюсеров проекта были Эрик Фейг и Нил Мориц, продюсировавшие фильм 1997 года. Съёмки прошли в начале 2021 года.

Премьера сериала на стриминговом сервисе Amazon состоялась 15 октября. Показ первого сезона завершился в ноябре.

Проект получил смешанные оценки критиков. В итоге в Amazon решили закрыть сериал после первого сезона. В компании отметили, что причиной закрытия сериала также стало завершение основной сюжетной линии.