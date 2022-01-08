Москва, , 13:49 — REGNUM Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил 8 января, что в Кремле пока не знают, когда может состояться видеоконференция лидеров стран — участниц ОДКБ по поводу ситуации в Казахстане.

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Ранее президенты РФ и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев провели телефонные переговоры. Отмечается, что Токаев проинформировал Путина о складывающейся обстановке, отметив — «она развивается в сторону стабилизации».

Президенты двух стран обменялись мнениями по предпринимаемым мерам по наведению порядка в стране.

2 января в Казахстане начались массовые акции протеста, которые переросли в массовые беспорядки.