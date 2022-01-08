Нур-Султан, 8 января 2022, 13:45 — REGNUM На улицах Алма-Аты (Казахстан) 8 января установлены блокпосты, стоит военная техника, площадь Республики закрыта. Об этом сообщает Sputnik Казахстан.
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Также закрыт проезд в аэропорт, отмечается в сообщении.
Массовые протесты в Казахстане начались 2 января. Власти ввели чрезвычайное положение по всей стране — до 19 января ‑ и начали контртеррористическую операцию.
По данным ООН, в ходе протестов получили ранения около 1 тыс. человек.
В МВД республики сообщили, что погибли 18 силовиков.