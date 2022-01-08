Нур-Султан, , 13:41 — REGNUM Гражданин Израиля погиб в ходе беспорядков в Алма-Ате (Казахстан). Об этом 8 января сообщили в МИД Израиля.

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22-летний израильтянин Бен Коджиашвили был убит в результате перестрелки в городе Алма-Ата в ходе массовых беспорядков, отмечается в сообщении.

В последние годы молодой человек проживал в Казахстане. Израильские дипломаты поддерживают связь с его родителями в Казахстане и членами семьи в Израиле.

Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни нового года. Позже протесты переросли в беспорядки: началось мародерство, боевики нападали на госучреждения.

В стране ввели чрезвычайное положение — до 19 января.

Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране.