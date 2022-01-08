Нур-Султан, , 13:37 — REGNUM Самолет военно-транспортной авиации ВКС России доставил из Алма-Аты (Казахстан) в Москву 25 российских граждан. Об этом 8 января сообщили в Минобороны РФ.

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Самолет доставил с аэродрома Жетыген в Москву 25 граждан РФ из Алма-Аты, находившихся в республике в туристической поездке, отмечается в сообщении.

Граждане РФ прибыли в Алма-Ату на новогодние праздники на один из горнолыжных курортов. Из-за обострения ситуации они оставались в гостинице.

Протесты в Казахстане начались 2 января из-за повышения цены за литр сжиженного газа.

В МИД РФ рекомендовали находящимся в Казахстане гражданам РФ укрыться в домах и гостиницах.