Кабул, , 13:32 — REGNUM Прошло более 15 часов с момента отключения электроэнергии в восьми провинциях Афганистана, но представители управления электроснабжения Парвана говорят, что пока не обнаружили технической неисправности.

Мохаммад Ариф Ахмади, глава управления электроснабжения провинции Парван, сообщил газете «8 Собх», что электричество было отключено в восьми провинциях, в том числе в некоторых частях провинций Кабул, Парван, Каписа и Панджшер.

По его словам, импортируемая из Узбекистана электроэнергия была отключена с 19:30 в пятницу, 7 января, из-за проблемы в линии электропередач, в районе города Пул-и-Хумри, административного центра провинции Баглан.

Он добавил, что специалисты компании «Брешна» (энергетическая компания Афганистана) ищут пути решения проблемы, но пока безрезультатно.

Чиновники подчеркивают, что с устранением этой технической проблемы будет восстановлена подача импортируемой электроэнергии в восемь провинций.

С наступлением зимы, несмотря на недавние контракты «Брешна» с Узбекистаном и Таджикистаном на импорт электроэнергии, спрос на нее в столице и некоторых провинциях увеличился.