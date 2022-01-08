Нур-Султан, , 13:26 — REGNUM До 1 июля текущего года в Казахстане не будет повышения тарифов на коммунальные услуги. Об этом 8 января сообщает министерство национальной экономики республики.

Изменение тарифов ЖКХ O-nedvizhke.ru

«Тарифы на коммунальные услуги не будут повышаться до 1 июля 2022 года», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что указанный мораторий будет введен на повышение тарифов на регулируемые коммунальные услуги: водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение, газоснабжение и электроснабжение.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в ходе телефонного разговора президента России Владимира Путина с его коллегой из Казахстана Касым-Жомартом Токаевым лидеры двух стран условились находиться в постоянном контакте.