Кабул, , 13:20 — REGNUM Абдулхай Заим, директор отдела по информации и культуре провинции Гор, объявил об аресте четырех человек по обвинению в незаконных раскопках и похищению древностей.

Он сообщил газете «8 Собх», что эти люди были арестованы спецслужбами талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в районе местности «Бахари» Фирузкуха при проведении раскопок.

Также он заявил, что у задержанных были изъяты миноискатель, автомобиль и отбойный молоток.

Заим добавил, что начато следствие и дело будет направлено в судебные органы.

Однако некоторые СМИ сообщают, что эти люди были арестованы за разработку золотого рудника.

Однако местные власти заявляют, что в провинции Гор нет золотых приисков.

Незаконные раскопки в труднодоступных районах Гора — одна из основных проблем в процессе сохранения памятников старины.