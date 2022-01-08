Пекин, 8 января, 2022, 13:20 — ИА Регнум. Пройденное китайским луноходом расстояние «Юйту-2» превысило отметку в 1000 метров. Об этом пишет газета China Daily со ссылкой Китайское национальное космическое управление (CNSA).

Itc.ua Луноход Юйту-2

Ровер «Юйту-2» прибыл на Луну в составе автоматической миссии «Чанъэ-4» в январе 2019 года. Миссия совершила посадку в кратере фон Карман, «Юйту-2» стал первым подвижным аппаратом на обратной стороне Луны.

8 января в CNSA сообщили, что пройдённое луноходом расстояние достигло 1004 метров. К настоящему времени «Юйту-2» проработал 1101 земных дней на поверхности Луны, установив рекорд по длительности эксплуатации лунохода.

В китайском космическом агентстве отмечают, что аппарат находится в нормальном состоянии и продолжает выполнять научные задачи. «Юйту-2» получает электроэнергию от солнечных батарей, поэтому работает с перерывами. Ровер остаётся активным в течение лунного дня, равного 14 земным суткам. После этого на поверхность аппарата перестают попадать солнечные лучи и он переходит в режим ожидания ещё на 14 земных суток.