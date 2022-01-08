Сидней, Австралия, 8 января, 2022, 13:11 — ИА Регнум. Российские теннисисты Даниил Медведев и Роман Сафиуллин уступили Феликсу Оже-Альяссиму и Денису Шаповалову в парной встрече полуфинального матча Кубка Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), который проходит в Австралии. Об этом 8 января сообщает корреспондент ИА REGNUM.

(сс) Carine06 Даниил Медведев

Спортсмены из России проиграли канадцам со счетом 4:6, 7:5, 10:7, в результате чего российская сборная уступила канадской со счетом 1−2.

Матч проходил в течение 1 час 40 минут. За это время Медведев и Сафиуллин восемь раз подали навылет, три раза ошиблись при подаче и смогли реализовать один из шести брейк-пойнтов. Их оппоненты за этот же временной отрезок пять раз подали навылет, допустили одну двойную ошибку и реализовали один из восьми брейк-пойнтов.

Отметим, в финале Кубка АТР сборная Канады встретится с командой Испании, ранее обыгравшей польских теннисистов.