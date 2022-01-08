Москва, 8 января, 2022, 12:54 — ИА Регнум. В ходе телефонного разговора президента России Владимира Путина с его коллегой из Казахстана Касым-Жомартом Токаевым лидеры двух стран условились находиться в постоянном контакте. Об этом 8 января сообщает пресс-служба Кремля.

Akorda.kz Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин на XVI российско-казахстанском форуме в Омске

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Отмечается, что президент Казахстана рассказал о складывающейся в стране обстановке и отметил, что она развивается в сторону стабилизации.

«В этом контексте была выражена признательность за оказываемую помощь со стороны партнеров по Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и особенно — Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Также указывается, что лидеры двух стран провели обмен мнениями по поводу предпринимаемых мер по наведению порядка в Казахстане.

При этом уточняется, что Токаев указал, что, по его мнению, необходим совместный разговор лидеров стран-членов ОДКБ, в связи с чем он намерен выступить с инициативой проведения в ближайшие дни видеоконференции Совета коллективной безопасности ОДКБ под председательством Армении, являющейся председателем организации.

«Владимир Путин поддержал это предложение. Условлено оставаться в постоянном контакте», — заключается в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил 10 января днем общенационального траура по жертвам беспорядков.