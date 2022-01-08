Берлин, 8 января, 2022, 12:48 — ИА Регнум. Ежегодное мероприятие для дистрибьюторов, киностудий и работающих в сфере кинематографа организаций — Европейский кинорынок (EFM) — в 2022 году будет проведёно в онлайн-формате. Об этом организаторы фестиваля сообщили журналу Variety.

Rocco Lucia Кинофестиваль

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире. Как «Омикрон» меняет лицо пандемии — все новости»

Европейский кинорынок традиционно проводится параллельно с Берлинским кинофестивалем. На этой площадке киностудии представляют свои проекты, приобретаются права на показ работ в разных странах, а также заключаются иные сделки.

Организаторы Берлинского кинофестиваля рассчитывают провести смотр в очном формате в феврале 2022 года. Однако администрация Европейского кинорынка уже приняла решение о переводе мероприятия в онлайн из-за роста числа случаев COVID-19 в Германии.

EFM уступает по масштабности только Каннскому кинорынку, проходящему параллельно с кинофестивалем в Каннах. В 2021 году Европейский кинорынок прошёл в начале марта в онлайн-формате. Российские компании заключили на этой площадке более 30 сделок.