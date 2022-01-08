Екатеринбург, 8 января, 2022, 12:43 — ИА Регнум. В Екатеринбурге ушёл из жизни бывший ректор Уральского государственного юридического университета Виктор Перевалов. Об этом пишут СМИ.

Дарья Драй ИА REGNUM Свеча

По данным Е1.ru, он умер в больнице №40. В самом вузе подтвердили смерть экс-ректора.

Виктору Перевалову в ноябре исполнилось 80 лет. Он являлся доктором юридических наук и автором целого ряда учебных пособий. Также он участвовал в разработке проекта Конституции РФ.