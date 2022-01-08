Кабул, , 12:42 — REGNUM Посольство Исламской Республики Иран в продолжение своей гуманитарной помощи народу Афганистана раздало партию продовольствия нуждающимся в Кабуле.

По сообщению информационного агентства «Тасним», в рамках дальнейшего оказания гуманитарной помощи Исламской Республики Иран народу Афганистана и в честь второй годовщины мученической смерти генерала Сулеймани, беднякам Кабула была роздана партия продовольствия.

Гуманитарная помощь состоит из 1000 продуктовых наборов, включая муку, рис и растительное масло.

По данным посольства Ирана в Кабуле, стоимость этой помощи составляет более 50 тыс. долларов.

Ранее миссии Ирана в Мазари-Шарифе, Кундузе и Кандагаре также объявили о раздаче помощи малоимущим жителям этих провинций.