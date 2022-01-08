Чикаго, США, 8 января, 2022, 12:40 — ИА Регнум. Баскетбольный клуб «Чикаго Буллз» переиграл команду «Вашингтон Уизардз» в матче регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Об этом 8 января сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Игра состоялась на паркете площадки «Юнайтед-центр» в Чикаго и закончилась победой хозяев со счетом 130:122.

Самым результативным игроком встречи стал защитник «Буллз» Зак Лавин, набравший в матче 27 очков. Его коллега по клубу — черногорский центровой Никола Вучевич, оформил в матче дабл-дабл с 16 очками и 14 подборами.

В составе «Уизардз» наиболее результативным оказался защитник Брэдли Бил, который набрал во встрече 26 очков.

Отметим, в следующем матче «Чикаго» 10 января на выезде сыграет с клубом «Даллас Маверикс», а «Вашингтон» в этот же день также в гостях встретится с командой «Орландо Мэджик».