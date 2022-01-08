Ташкент, , 12:38 — REGNUM В столице Узбекистана — Ташкенте — полицейские обстреляли автомобиль, водитель которого находился в состоянии алкогольного опьянения и проигнорировал ограничения на пути следования кортежа президента страны. Об этом 8 января сообщили в пресс-службе МВД.

Отмечается, что полицейские применили огнестрельное оружие в целях предотвращения возможных последствий в результате незаконных действий водителя.

Автомобиль был принудительно остановлен, водитель — обезврежен.

В результате ЧП никто не пострадал.

Прокуратура Юнусабадского района Ташкента возбудила уголовное дело, ведется следствие.