Путин поговорил по телефону с Токаевым
Москва, 8 января, 2022, 12:35 — ИА Регнум. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подробно проинформировал российского лидера Владимира Путина об обстановке в республике во время телефонного разговора. Об этом 8 января сообщается в пресс-релизе Кремля.
Дарья Антонова ИА REGNUM
Владимир Путин
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Токаев сообщил Путину, что обстановка в Казахстане «развивается в сторону стабилизации». Также он поблагодарил Путина за поддержку по линии ОДКБ и предложил провести онлайн-саммит ОДКБ.
Путин данную инициативу поддержал.