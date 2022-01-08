Москва, 8 января, 2022, 12:35 — ИА Регнум. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подробно проинформировал российского лидера Владимира Путина об обстановке в республике во время телефонного разговора. Об этом 8 января сообщается в пресс-релизе Кремля.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

Следите за развитием событий в трансляции: «Массовые беспорядки в Казахстане — трансляция»

Токаев сообщил Путину, что обстановка в Казахстане «развивается в сторону стабилизации». Также он поблагодарил Путина за поддержку по линии ОДКБ и предложил провести онлайн-саммит ОДКБ.

Путин данную инициативу поддержал.