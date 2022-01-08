Мишкинский район, Курганская область, 8 января, 2022, 12:31 — ИА Регнум. В Курганской области ликвидировали 44-летнего гражданина, который расстрелял двоих сотрудников полиции. Об этом сообщает региональное УМВД.

Rosgvard.ru Росгвардия

Нападение на полицейских произошло в посёлке Мишкино. 27-летний сержант полиции Денис Михалёв погиб на месте, а его напарника госпитализировали. Прибывшим на место трагедии сотрудникам Росгвардии ранее судимый гражданин оказал вооружённое сопротивление и в итоге был ими ликвидирован.

Денис Михалёв работал в органах внутренних дел с мая 2020 года. У него остались супруга и двое маленьких сыновей. Управление МВД России по Курганской области окажет семье погибшего необходимую помощь.