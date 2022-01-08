Торонто, Канада, , 12:20 — REGNUM Баскетбольный клуб «Торонто Рэпторз» уверенно обыграл команду «Юта Джаз» в матче регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Об этом 8 января сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Игра состоялась на паркете площадки «Скотиабанк-Арена» в Торонто и закончилась победой гостей со счетом 122:108.

Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий «Рэпторз» Фред Ванвлит, оформивший в матче трипл-дабл с 31 очком, десятью подборами и десятью результативными передачами.

В составе «джазменов» наиболее результативным оказался форвард Эрик Пэскелл, который набрал во встрече 29 очков.

Отметим, в следующем матче «Торонто» 10 января примет у себя клуб «Нью-Орлеан Пеликанс», а «Юта» днем ранее также на выезде встретится с командой «Индиана Пэйсерс».