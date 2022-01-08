Москва, , 12:19 — REGNUM Российские медики подтвердили 796 смертей от последствий новой коронавирусной инфекции за истекшие сутки. 8 января об этом сообщает федеральный оперативный штаб.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Максимум смертности пришёлся на Москву (69 летальных исходов), Санкт-Петербург (63), Московскую область (40) и Красноярский край (39). Число смертей от COVID-19 в России за весь период пандемии достигло 315 400.

7 января в оперативном штабе сообщали о 787 смертях за сутки. До этого дня смертность от COVID-19 в России держалась выше 800 случаев в сутки с конца сентября 2021 года.

Смертность достигла пиковых значений в ноябре прошлого года. Тогда медики фиксировали до 1250 смертей от COVID-19 за сутки.

В конце декабря 2021 года агентство Reuters со ссылкой на свои источники сообщило, что в правительстве России ожидают новой волны распространения COVID-19 в январе или феврале 2022 года в связи с появлением нового варианта вируса SARS-CoV-2 «Омикрон». В первые дни января 2022 года новый штамм вируса уже вызвал взрывной рост распространения коронавирусной инфекции в ряде стран Западной Европы, Северной и Южной Америки.

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