Барнаул, , 12:19 — REGNUM Оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряженной. Судя по данным оперативного штаба региона на 8 января 2022 года, протестированы за сутки 7016 человек, выявлен 286 291 новых носителей. Это на 5 человек меньше, чем накануне, а тестов сделано на 334 больше.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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С начала нового учебного года детей, зараженных коронавирусом по прежнему 5839.

Количество заболевших пневмонией и ОРВИ вновь увеличилось: 24 430 (+63 за сутки) и 87 570 (+210 за сутки) соответственно.

Число тяжелобольных увеличилось до 386 человек (-9 за сутки). Из них 180 подключены к аппаратам ИВЛ (+11 за сутки).

Общее число жертв SARS-CoV-2 уже достигло 8227 человек, причём 23 из них добавлены в сводку за минувшие сутки.

Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 в крае составляет уже 122 044 человек. Вместе с тем, число победивших новую инфекцию составляет уже 104 669 (+320) человек.

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